SAMSUN Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü

Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdüSAMSUN'da mahalle sakinlerinin maskotu haline 'Alaş' adı veilen gelen sokak köpeği, Naim Dağ (31) adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

18.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:52
Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü
SAMSUN'da mahalle sakinlerinin maskotu haline 'Alaş' adı veilen gelen sokak köpeği, Naim Dağ (31) adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Dağ, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri sokak köpeğinin canice öldürülmesine tepki gösterdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik mahallesinde bulunan Bostancı sokakta meydana geldi. Naim Dağ, mahalle halkının maskotu haline gelen 'Alaş' adı verilen sokak köpeğini bıçaklanarak öldürüldü. Öldürdüğü köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalışan Dağ'a mahalle sakinleri tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağ'ı gözaltına alarak karakola götürdü. İfadesi alınan saldırgan, serbest bırakıldı.
'BİR CAN GİTTİ, CANIMIZ GİTTİ'
Mahalle sakini Nazımcan Arslanoğlu, "Bu suçun gerçek bir cezası olması gerekiyor. Sen nasıl dilsiz hayvanı yere yatırıp bıçaklarsın? Bu şekilde nasıl vicdanın rahat şekilde kafanı yastığa koyacaksın? Alaş günahsız ve sevgiden başka bir şey istemeyen bir hayvandı. Bugün o dilsiz hayvana bunu yapan, yarın bir insana acır mı? Sesim titriyor, boğazım düğümleniyor. Bir can gitti, canımız gitti. Söyleyecek fazla bir şey yok. Alaş sahipsiz değil, bu sokakta herkes onun sahibi" dedi.
Alaş'ın bir kez olsun birine saldırdığını veya havladığını görmediğini belirten Mustafa Arslanoğlu da 'Biz iftarda ne yiyorsak, köpekler de onu yiyor. Bu mahallede herkes elinden geldiğince onları besliyor. Biz bir yudum su içerken, sokakta köpekler aç susuz diye boğazımızda düğümleniyor. Birisi de çıkıp Alaş'ı hunharca katlediyor. Yüreği yiyorsa gelsin bana vursun. Ama vuramıyor, çünkü karşılık vereceğimi biliyor. Bu günahsız hayvana mı yetiyor gücü? Bu mu delikanlılık?' ifadelerini kullandı.
Hurşit Arslanoğlu ise, "Elimizden ne geliyorsa yaparak bu hayvanları biz bugüne getirdik. Bu vahşeti yapan kesinlikle insan olamaz" dedi.
'ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE BESLEDİM'
Sokak üzerinde her canlıya değer verdiklerini söyleyen Songül Demirtaş ise "Ölmeden 5 dakika önce kemik verdim Alaş'a. Yedikten sonra geçti yukarıya yerine yattı. Hemen peşine bu olay yaşandı. Mahallemizin gençleri kasaptan etini kemiğini alır, annelerine verirler. Haşlayıp besleyerek büyüttük biz bu hayvanları. Böyle bir şeyin yaşanmış olması ne kadar üzücü, anlatamıyorum bile" dedi.
Olayın takipçisi olacaklarını anlatan Nihat Akoğlu da "Bu olay bizim için çok önemli. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız. Alaş bu sokağın bir sakiniydi. Ona bunu yapan sadece para cezası aldı. Buradan sayın bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz. Lütfen bu konuyla ilgilensinler. Bu vahşetin karşılığı para cezası olamaz" dedi. SAMSUN Mahallelinin maskotu ’Alaş’ adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinlik, İlkadım, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs’ü İsrail’in başkenti gösteren A Haber’e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Haberler››Güncel››SAMSUN Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği bıçaklayarak öldürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:38: Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası - Haber 11:36: GAGİAD Başkanı Koçer'den 19 Mayıs mesajı - Haber 11:36: Garanti BBVA 19 Mayıs'ta Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anıyor - Haber 11:36: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - Haber 11:36: İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti - Haber 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler