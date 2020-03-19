Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SAMSUN Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi - Güncel

SAMSUN Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi

Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendiSAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.

19.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:11
Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi
SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.
İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü. SAMSUN Maske ve eldiven takıp, ’Allah sizi virüsten korusun’ diyerek dilendi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SAMSUN Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Güncel
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Loading