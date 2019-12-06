Samsun Memur-Sen'den Ankara çıkarması

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları Gazi Meclis'te AK Parti Samsun Milletvekilleri ile bir araya geldi.



Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları Gazi Meclis'te AK Parti Samsun Milletvekillerini ziyaret etti. Memur-Sen İl Başkanı Hamdi Yıldız ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri, şehrimizin geleceğine yönelik kamu çalışanlarının beklentileri ve katkılarının neler olacağını AK Parti Samsun Milletvekillerimiz ile bire bir ziyaretlerimizde paylaştık. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Çiğdem Karaaslan Memur-Sen heyetimize şehrimiz ile ilgili duyarlılık gösteren yaklaşımlarımıza teşekkür ettiler. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler" dedi.



Başkan Yıldız açıklamasını, "Sendikamızın ürettiği bu görüş ve önerilerin tüm kamu çalışanlarının Karadeniz'in göz bebeği olan Samsunumuzda kamu çalışanlarının ortaya koyduğu hizmet ile yaşam standartları kalitesinin artmasına vesile olacak, huzur ve barış içerisinde yaşayarak hizmet üretmeye katkı sunacak öneriler olduğunu ifade ettiler" diye tamamladı.



Ziyarete Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen İl Başkanı İlyas Biçer, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Savaş Gayretli, Diyanet-Sen Şube Başkanı Murat Akkuş, Birlik Haber-Sen İl Başkanı Ayhan Beyaz, Ulaştırma Memur-Sen İl Başkanı Remzi Arat, Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Çakır ve Bayındır Memur-Sen İl Başkanı İsa Çolak katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA