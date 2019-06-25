Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu 17 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu 17 gözaltıSamsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu'da polisin düzenlediği operasyonda, 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen 17 şüpheli, gözaltına alındı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonunda, 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak piyasaya araç ve parça sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Yapılan çalışmalar kapsamında; kiraladıkları otomobile çalındı süsü vererek seri numarasını değiştirmek yoluyla başkasını sattığı tespit edilen çetenin, 17 üyesinin de eşgal ve kimlik bilgileri belirlendi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında, şüpheliler O.K, H.K, V.D, Ö.E.B, A.K, M.T, E.Y, F.E, A.B, A.B, İ.A, M.Y, A.F, V.A, E.Ç, F.D. ve V.G., 'oto hırsızlığı', 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahtecilik', 'suç eşyasının satın alınması', 'güveni kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda, 4 kamyon ve otomobilin change yapıldığını belirleyen ekipler, aynı soruşturma kapsamında 16 hacizli ve yakalamalı aracı da yakalayark yediemin otoparkına teslim etti.