Samsun
merkezli ankesörlü telefon operasyonunda 6 asker adliyede
SAMSUN - Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 6 şahıs adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum
, Şırnak
, İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Trabzon
illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu
öğrencilerininde bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ile 4'ü eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi toplam 6 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun
Kaynak: İHA