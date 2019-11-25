Haberler » 3. Sayfa » Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı - Haber

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

25.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:00Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı
merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile bağlantısı tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:15 Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı
11:12 Evi kül olan kadın hem ağladı hem ağlattı
11:09 Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın
11:07 Silahıyla oynarken kızını vuran baba serbest bırakıldı
11:03 Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
25.11.2019 11:16:39