Haberler » Güncel » Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı - Haber

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

25.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:10Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı
merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile bağlantısı tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25 Kocasını baltayla öldüren kadın: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:24 Sular çekildi, eski köprüler ortaya çıktı
13:24 ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYETTE İRAN AJANI İDDİASI
13:24 Öykü yarışmasında üçüncü olan eski hükümlüye ödülü verildi
13:20 Karalar: "Mesleklerin en kutsalı öğretmenliktir"
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:26:09