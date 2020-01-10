Haberler » Güncel » Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyede - Haber

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyede

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

10.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:35
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, dört gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 14'ü daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyede

Kastamonu, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Sultangazi Belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyor - Haber
12:46  İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istemi - Haber
12:46  Soba başında teleferik projesi nöbeti - Haber
12:46  Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Haber
12:43  HORECA Fuarı için geri sayım başladı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:53:25