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Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha salıverildi

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:40Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli daha salıverildi
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, dört gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.
Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 14'ü daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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