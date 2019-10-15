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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri ilini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlene operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 11:03Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri ilini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlene operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgün kurumlarında çalışmış olanlarında aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirildi. Dijital envantellere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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