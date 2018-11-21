Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 15 Askere Gözaltı

Samsun
merkezli 14 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si meslekten ihraç, 13'ü muvazzaf olmak üzere 15 asker gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli bu sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya
, Gaziantep
, Ankara
, İstanbul
, Edirne
, İzmir
, Uşak
, Antalya
, Trabzon
, Erzurum
, Kars
, Şırnak
ve Diyarbakır
'da düzenlenen operasyonda toplam 15 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden 2'sinin meslekten ihraç, diğer 13'ünün ise muvazzaf asker oldukları kaydedildi. 6 askerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:31