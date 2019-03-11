Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum
, Gaziantep
, Bolu
, Tokat
ve Çorum
illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i emekli, 2'si muvazzaf astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
Samsun, Güncel
Kaynak: İHA