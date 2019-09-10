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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSAMSUN - Samsun'da merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 13:13
- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Samsun merkezli İstanbul, Tokat, Ordu ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ByLock kayıtları bulunan, örgüte mücahit dernek ve sendika üyelikleri olan, Bank Asya'da katılım hesapları ile örgütle ait kurumlarda SGK kayıtları bulunan halen görevde 2 öğretmen ile esnaftan oluşan 9 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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