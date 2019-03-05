05 Mart 2019, 12:56
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Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan bir derneğin üyesi 8 şüpheli ile meslekten ihraç edilen mühendis gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu öne sürülen zanlılar emniyete götürüldü. Samsun, Güncel
Kaynak: AA