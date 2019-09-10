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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

10.09.2019 10:44 Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Tokat, Kocaeli, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 öğretmen ile örgütle ilişkili kurumlarda SGK kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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