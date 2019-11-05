Haberler » Güncel » Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

05.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:32Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
20:06 ABD'den Çin'e Uygur tepkisi
20:05 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
20:04 Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
5.11.2019 20:06:43