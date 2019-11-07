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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:02 Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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