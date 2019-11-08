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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:49
Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 2'si kadın 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Diğer 3 şüpheli ise daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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