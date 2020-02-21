Haberler » Güncel » Samsun merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest. - Haber

Samsun merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest.

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:54Samsun merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest.
merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ mensuplarının 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün önce 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla biri aktif görevde, 7'si meslekten ihraç edilen 8 komiser yardımcısı gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:51:17