25.06.2019 13:04
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Samsun merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Samsun merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparklarında usulsüz olarak araçları parçalayıp satan ve Samsun'da bu tür araçları alan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma yürüttü.
Ekipler, araçları satan 17 şüphelinin "Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarına karıştığını tespit etti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda Samsun, Ordu , İstanbul , Tekirdağ ve Aydın 'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda O.K, H.K, V.D, Ö.E.B, A.K, M.T, E.Y, F.E, A.B, A.B, İ.A, M.Y, A.F, V.A, E.Ç, F.D. ve V.G. gözaltına alındı.
Operasyonda 4 kamyon ve otomobilin şaşe numaralarının değiştirildiğini belirleyen ekipler, soruşturma kapsamında 16 hacizli ve yakalamalı araç bularak yediemin otoparkına teslim etti.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Samsun , Güncel

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