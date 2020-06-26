Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.

26.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:44
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uşak'ta yakalanan bir şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Samsun, Amasya ve Uşak'ta belirlenen adreslere 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmıştı. Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli adliyede

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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