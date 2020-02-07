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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ: Samsun Adalet Sarayı dış genel planı Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:12
GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ:
Adalet Sarayı dış genel planı
Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 23 zanlı, 4 Şubat'ta Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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