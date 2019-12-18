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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:30Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
ve 'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçuyla mücadele kapsamında yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun, Bafra ilçesi ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.A., U.T., M.B., R.O., U.Ö. ve F.O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 5 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet laptop, 7 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı, 1 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı ve not defterleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Eskişehir, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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