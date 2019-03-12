Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

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TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı.Vali Osman Kaymak, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin her ay yeni bir fuarla gündeme geldiğini söyledi.Fuarların, kentlerin pek çok alanda gelişimine katkı sağladığına işaret eden Kaymak, "Samsun, mobilya sektöründe eskiden çok daha iyi konumdaydı. Zamanla mobilya sektöründeki öncülüğünü yitirdi. Bu fuarlar sayesinde tekrar mobilyada öncü olma özelliğini kazanacak." dedi.Sektörün gelişmesi ve daha çok üreterek istihdama katkı sağlamasını istediklerini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:"Hem bölgemiz için hem de ilimiz için daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat hedefliyoruz. İnşallah bu fuar gelecek yıllarda gelişerek bunu bize sağlayacaktır. Samsun'un ticaret, sanayi, istihdam ve ihracatta daha iyi yerlere gelmesinde fuarlar önemli paydaşımız. Bunu yaparken da Samsun Büyükşehir ve çeşitli odalarla çalışıyoruz. Hedefimiz, Samsun'un daha çok üreten ve daha çok ihracat yapan bir il konumuna gelmesi. Fuarlar hem ilimizin hem de sektörlerin tanıtımına büyük katkı sağlıyor."TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Samsun mobilya sektörünü önce Türkiye'de daha sonra da yurt dışında tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.Bu amaçla 4 yıldır çalışmalar yaptıklarını belirten Alagöz, "Samsun fuar merkezimiz, Karadeniz Bölgesi'nin tek fuar merkezi. Samsun Mobilya Fuarımız da Türkiye'nin tanınan ve bilinen mobilya fuarları arasına adını yazdırdı. Şimdi hedefimiz önümüzdeki sene itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısını artırıp ihracatımıza önemli katkılar sağlamak." diye konuştu.Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da "Samsun'da 4'üncüsü düzenlenen fuarın daha önceki fuarlardan daha iyi olacağını düşünüyorum. İnsanlar fuarın sadece mal satmak değil, geleceğe yatırım olduğu, organizasyonda reklam ve tanıtımın önem taşıdığının bilincinde hareket ediyor." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, ardından katılımcılar stantları gezdi.Mobilya, dekorasyon firmaları ve mimari proje ofislerinin stant açtığı fuar, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.