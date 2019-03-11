Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Yarın Açılacak

Kaynak: İHA

Mobilya sektörünün nabzı 'Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda atacak.Mobilya sektörünün Karadeniz'e açılan kapısı Samsun'da bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Pek çok ülkeden ziyaretçinin ağırlanacağı fuarda; klasikten moderne, avangarttan özel tasarıma kadar birçok farklı seçenekte mobilya sergilenecek.TÜYAP tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destek ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun Mobilya Dekorasyon 4. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 12-17 Mart 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan ve Libya'dan mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren, perakende mağaza zinciri sahipleri, mimarlar, müteahhitler ve firmaların satın alma yöneticileri Samsun 4. Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda, yeni tasarımları yerinde incelemek, bayilik ve satın alma anlaşmaları yapmak üzere Samsun'a gelmesi planlanıyor.Fuarda gerçekleşecek önemli iş bağlantıları ile Karadeniz'de faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin ihracat hacimlerinin arttırılması ve Samsun markasının tüm dünyaya tanıtılmasını öngörülüyor.Fuar Kapsamı: Ev mobilyaları (yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, banyo ve mutfak dolapları, bebek, çocuk, genç odaları, çekyatlar, kanepeler), halı, aydınlatma, dekoratif ürünler, aksesuarlar, yatak baza çeşitleri, bahçe mobilyaları, mimari proje ofisleri.Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, 12-16 Mart 2019 tarihleri arasında 10.00-20.00, 17 Mart günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN