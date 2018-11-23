Samsun Öğretmenler Aileleri İkna Etti, 3 Yılda 40 Kız Öğrenci Liseye Gitti

Öğretmenler aileleri ikna etti, 3 yılda 40 kız öğrenci liseye gitti
SAMSUN'un Canik
ilçesinde aynı binadaki Başalan Cumhuriyet İmam Hatip ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri, mezun olan kız çocuklarının örgün öğretimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine harekete geçti. Özellikle küçük yaşta evliliklerin de yaygın olarak görüldüğü mahallelerde 'Birlikte Yürüyoruz' projesi hazırlandı. Proje kapsamında öğretmenler ortaokuldan mezun olan kız çocuklarının lisede örgün öğretime devam edip etmediğini takibe aldı. Aileleri tarafından liseye gönderilmeyen kız çocukları belirlendi. Öğretmenler tek tek görüştüğü aileleri ikna etti. 3 yılın sonunda liseye kaydını yaptırarak örgün öğretimde okuyan kız öğrencilerin sayısı arttı. İlk yılda mezun olan kız çocukların yüzde 45'i, ikinci yıl yüzde 57'si, üçüncü yıl ise yüzde 62'si bir liseye kayıt yaptırdı. Samsun
'un Canik ilçesinde bulunan aynı binada hizmet veren Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri okuldan mezun olan kız çocuklarının örgün öğretimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine harekete geçti. Özellikle küçük yaşta evliliklerin de yaygın olarak görüldüğü Başalan ve çevresindeki 21 mahalleden oluşan yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı bölge için 'Birlikte Yürüyoruz' projesi hazırlandı. Öğretmenler ortaokuldan mezun olan kız çocuklarının lisede örgün öğretime devam edip etmediğini sıkıca takip etti. Aileleri tarafından liseye gönderilmeyen kız çocukları belirlendi. Öğretmenler tek tek ailelerle görüşerek etti. 3 yılın ardından gelinen noktada mezun olan kız çocuklarından liseye kaydını yaptırarak örgün öğretimde okuyan kız öğrenci sayısı arttı. İlk yılda mezun olan kız çocukların yüzde 45'i, ikinci yıl yüzde 57'si, üçüncü yıl ise yüzde 62'si bir liseye kayıt yaptırdı. 2 okulun öğretmenlerinin girişimiyle 3 yılda 40 kız öğrenci örgün öğretimle liseye kaydını yaptırdı.
'HEDEF YÜZDE 75'
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, 21 mahalledeki öğrencilerin taşımalı sistemle eğitim gördüğü iki okulun öğretmenlerinin büyük fedakarlık gösterdiklerini belirterek '3 yıl öncesinde buradaki durum tespitini yaptık ve kız öğrencilerimiz için okutulmasında aileler tarafından çekinceler vardı. Bu durum üzerine biz bu projeyi başlattık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Müftülüğümüzün de işbirliğinde bu proje uygulandı. Ailelerle tek tek görüşülüp ikna edildi. Projenin başladığı ilk yılda mezun olan kız çocuklarımızın yüzde 45'i, ikinci yıl yüzde 57'si, üçüncü yıl ise yüzde 62'si bir liseye kayıt yaparak örgün öğretimde okumaya devam etti. Bu yüzdelerin dışındaki diğer öğrencilerimiz ise açık liseye kayıt oldu. Ama biz bunların örgün olarak devam etmelerini istiyoruz. Bu nedenle bu yılki hedefimiz bu oranı yüzde 75'e çıkarmakö dedi.
Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Halil Şişman ise 'Ortaokulu bitiren öğrencilerimizin liseye devamları konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle kız öğrencilerin velileri göndermek istemiyordu. 3 yılda yaklaşık 40 öğrencimizin liseye devamını sağladık. Velilerle görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal bölge olduğu için vatandaşlar köydeki işlerde insan gücü gerektiği için çocuklarını göndermiyorlar köyde iş yapsın istiyorlar. Bu nedenle devam konusunda sorunlar yaşanıyorduö diye konuştu.