SAMSUN OMÜ’de devir teslim

OMÜ'de devir teslim SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve eski Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç arasında devir teslim töreni yapıldı. Ünal, Bilgiç'ten devraldığı cübbeyi giyerek plaket verdiği eski rektörü kapıya kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından OMÜ'ye rektör olarak atanan Ünal, görevi devraldığı Bilgiç ile rektörlük makamında bir araya geldi. Karşılıklı iyi temennilerde bulunan ikili, birbirine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

'ÜNİVERSİTE VE ŞEHRİ BULUŞTURDUK'

Devir teslim töreni sırasında konuşan Bilgiç, Üniversitelerin şehirle buluşmasının önemli olduğunu bilerek Üniversite Danışma Kurulu'nu kurduk ve Türkiye'deki ilklerden biri olduk. Ardından şehirde İlim Sanat ve Kültür Evi'ni faaliyete geçirerek bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atarak üniversite ve şehir buluşmasını sağladık. İmkanlarımızın tamamını hakkaniyetli şekilde kullanmaya çalıştığım bu sürecin sonuna geldik. Rektörlük görevini cübbemi çıkararak bugün itibariyle çok değerli arkadaşım Yavuz Ünal hocamıza teslim ediyorum. Allah güç kuvvet versin, hayırlı olsun dedi.

'KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'

Yeni bir dünya düzeni kurulduğuna değinen Ünal, Ülkemizin artık kaybedecek zamanı yok. Uluslararası arenada yaşanılan çekişmeleri gördüğümüzde biz de ülkemiz adına bu yapının içinde en güçlü ve en uygun konumda yer almamız gerekiyor. ve bu anlamda üniversiteler bir motor görevi görmektedir. Ben de bu konuda ilgili olan bütün taraflardan desteğini bekliyorum. Bu görevi bana layın gören Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun dedi.

Koronavirüs tedbirleri gereği sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından, yeni Rektör Ünal, senato üyeleri ile bir araya geldi.