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Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (6)

O ANLARI ANLATTI: KAÇTIK KURTULDUKOrdu'da meydana gelen heyelanda, eşi Durdane Aktaş ile birlikte yaralanan Şenel Aktaş o anları anlattı.

01.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:34Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (6)

O ANLARI ANLATTI: KAÇTIK KURTULDUK

'da meydana gelen heyelanda, eşi Durdane Aktaş ile birlikte yaralanan Şenel Aktaş o anları anlattı. Eşinin tedavisi halen Ordu Devlet Hastanesi'nde devam eden Aktaş, çok korktuklarını belirterek, şöyle konuştu: "Eşimle yürüyerek, gidiyorduk. Sonra taş yuvarlanma sesi geldi. 'Hanım, burada taşlardan ses geliyor,  heyelan olur altında kalırız, tedbirimizi alalım' diyene kadar bir kütürtü geldi. Geri döndüm, tozun-duman içinde kaldık. Hanım kayanın arasında kaldı. Vatandaşlar geldi, hanımı kayanın arasından aldık. Ağzından kan geliyordu, kafası yarılmıştı. 'Uçuk' sakinleştikten sonra, eli- kolu taşın arasında kalan hanımımı çıkardık. Çok korktuk. 'Uçuk' bize yol vermedi. Karşı şeride atlamaya çalıştım. Hanım kayaların arasında kalınca çok korktum, ters istikamete kaçtık kurtulduk."



Devlet Hastanesi, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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