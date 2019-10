Samsun otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiSamsun'da özel halk otobüsü şoförü Mehmet Aydın (45), bayılan kadın yolcuyu, kısa sürede güzergahı üzerindeki hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde 17 Ekim günü saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda; genç bir kadın, ön koltuğunda oturduğu otobüste fenalaşıp sürücü Mehmet Aydın'ın koluna yattı. Genç kadının rahatsızlandığını anlayan Aydın, güzergahındaki duraklarda durmayarak hastaneye hareket etmeye karar verdi. İçindeki yolcularla birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru giden şoför Aydın, yolda sürekli klakson da çalarak önündeki araçların kendisine yol vermesi için uyardı. 4 dakikalık sürede hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför, sara nöbeti geçirdiği öğrenilen kadını, sedyeyle hastaneye taşıdı. Şoför Mehmet Aydın, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.O ANLAR KAMERADABu arada, özel halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün rahatsızlanan kadına müdahale ettiği, ardından da dörtlülerini yaktığı otobüsle hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar görülüyor.'O AN HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'Otobüste yaşananları anlatan sürücü Mehmet Aydın, kadının kırmızı ışıkta aniden koluna yattığını söyleyerek, Ben uyudu sanarak uykusunu bozmak istemedim. Yeşil yanınca vitesi değiştirirken de öbür tarafa düştü ve rahatsızlandığını anladım. Hemen yanımda bulunan suyu alarak yüzünü yıkadım. Allah razı olsun arkadan bir kadın koşarak gelip yardımcı oldu. Ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Bu sırada duraklarda inmek isteyen yolcular oldu, fakat açıkçası onlara kızdım. Yolcuları indirmedim ve sol şeridi kapatarak hastaneye gittim. Önüme bir şey çıkar diye de korktum, fakat Allah yardım etti, sorunsuz şekilde hastaneye vardık. Ailesine bilgi verildi. Hastanenin ardından da otobüste bulunan bütün yolcuları tek tek inecekleri yere bırakıp bir sonraki seferime yetiştim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim dedi.'AMBULANSTAN BİLE HIZLIYDIM'25 yıllık otobüs şoförü olduğunu da dile getiren Aydın, İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım. Herkesin gideceği yere sağ salim varmasını isteyen biriyim. Ambulanstan bile hızlıydım. Fakat başımıza da böyle bir şey gelirse ilk hedefim görevimiz neyse onu yerine getirmektir. Çok şükür hastamızın sağlığının yerinde olduğunu öğrenmek benim için her şeye bedeldi diye konuştu.