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Samsun otomobil yol kenarına devrildi 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 2 yaralıSamsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

29.10.2019 12:39
Otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Berber (28) yönetimindeki 06 BT0883 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki çukura devrilen otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan sürücünün annesi Hülya (48) ile babaanesi Adile Berber'in (85) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hüseyin Berber ile babası Mehmet Berber (53), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hülya ve Adile Berber'in cansız bedenleri de, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Samsun otomobil yol kenarına devrildi 2 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: DHA


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