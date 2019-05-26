SAMSUN OTURDUĞU BANKTA FENALAŞARAK ÖLDÜ

SAMSUN'da bankta oturduğu sırada fenalaşan şeker hastası Nejdet Demirbağ (61), hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde İlkadım
ilçesi İstiklal Caddesi
'nde meydana geldi. Çiftci emeklisi ve 1 çocuk babası Nejdet Demirbağ, iddiaya göre kahvehaneden arkadaşı Mert Gencay'ı arayarak fenalaştığını söyledi, dışarı çıkıp bankta beklemeye başladı. Burada aniden fenalaşan Nejdet Demirbağ, yere düştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan Zekai Korkamaz, düştüğünü fark ettiği Demirbağ için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nejdet Demirbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Demirbağ'ın cansız bedeni, otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp
Morgu'na götürüldü.
Yolda yürüdüğü sırada bankta oturan Demirbağ'ın aniden yere düştüğünü gördüğünü anlatan görgü tanığı Zekai Korkmaz, Oturuyordu, yanından geçtim, döndüğüm sırada şahsı yerde yatar vaziyette gördüm. Ambulansı ve polisi arayarak haber verdim. Ekipler geldiğinde ise eks olduğunu söyledi. Ben şahsı tanımıyorum dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA