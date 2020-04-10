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SAMSUN Ovacık Mahallesi'nde karantinanın 10'uncu günü

Ovacık Mahallesi'nde karantinanın 10'uncu günüSAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi için 1 Nisan'da alınan karantina kararı sürüyor.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:19
Ovacık Mahallesi'nde karantinanın 10'uncu günü
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi için 1 Nisan'da alınan karantina kararı sürüyor. Mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatılırken nöbet tutan komandolar tarafından mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatıldı. Ladik Asayiş Komando Bölüğü ekipleri tarafından bu noktalarda 24 saat nöbet tutularak, vatandaşların mahalleye giriş ve çıkışı engelleniyor. Vatandaşların ihtiyaçları da yine komanda ekipleri tarafından karşılanıyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşların sağlık ihtiyaçları da ilçe devlet hastanesinden ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından karşılanıyor.
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Ovacık Mahallesi'nde karantina uygulandığı belirtilerek, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.? denildi. SAMSUN Ovacık Mahallesi’nde karantinanın 10’uncu günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ovacık Mahallesi, Vezirköprü, 1 Nisan, Samsun, Güncel
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