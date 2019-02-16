Samsun Ozan Arif Son Kez Evinden Uğurlandı

Ozan Arif
son kez evinden uğurlandı (2)
OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI Samsun
'da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin
'in cenazesi Samsun Büyük Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, CHP
Samsun Milletvekili Kemal Zeybek
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Milletvekili Koray Aydın
, Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir
, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin
, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta
, MHP
Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak
, sanatçı İsmail Türüt
, Uğur Işılak
, yakınları ve sevenleri katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp
Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şirin için, öğlen namazının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan
tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra Arif Şirin'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Zihni Şahin,Arif Şirin,Ozan Arif,Samsun
Kaynak: DHA