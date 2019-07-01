01.07.2019 11:40
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SAMSUN Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

SAMSUN Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kameradaSamsun'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis otosuna otomobilin çarptığı Kaza anı kamerada
Samsun'un Terme ilçesinde geri manevra yapan Polis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Terme ilçesinde dün meydana gelen kazada, Samsun-Ordu karayolu kenarında geri manvra yapan 55 A 9257 plakalı Polis aracına İsa Kuru'nun kullandığı 16 DC 244 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsa Kuru yaralandı. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Yaralı sürücü ifadesinde Bursa'dan Ordu'ya gittiğini kaza esnasında ise bacağının uyuştuğunu, orta şeritten emniyet şeridine geçerken geri gelen Polis aracını fark etmediğini ve kazanın olduğunu belirtti.
Kaynak: DHA
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