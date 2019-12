Samsun polisin, down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

Polisin, down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

SAMSUN'da polis memurunun, ziyaret için gittiği okulda down sendromlu Kadir Ant'la (16) zeybek oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Okulda eğitim gören down sendromlu 3'üncü kademe öğrencisi Kadir Ant'ın zeybek oynadığını öğrenen polis memuru Kadir Sümer, bu oyunu kendisine öğretmesini istedi. Teklifi kabul eden Ant, Sümer ile birlikte zeybek oynadı. O anlar sınıfta bulunan bir öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni toplayıp, ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA