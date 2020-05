SAMSUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ORKESTRA HİZMETİ

Kaynak: DHA

SAMSUN'da müzisyen Atakan Karadeniz , koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının, her türlü gündüz organizasyonuna orkestrasıyla ücretsiz olarak katılacak. Atakum ilçesinde yaşayan müzisyen Atakan Karadeniz, koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek kararı aldı. Karadeniz, sağlık çalışanlarının, özel günlerinde düzenleyeceği her türlü gündüz organizasyonlarda ücretsiz olarak sahne alacak. Salgın sürecinde evinde izole olan ve enstrümanlarıyla çalışmalarını sürdüren Karadeniz, süreç normalleştiğinde sağlık çalışanlarının her türlü gündüz organizasyonuna 2-3 kişilik orkestrasıyla ücretsiz olarak katılacağını söyledi.'ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN'Sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini dile getiren Karadeniz, "Süreç normale döndükten sonra biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Sağlık çalışanlarımız bizim için çok çabalıyorlar. Biz de onlar için bir şeyler yapmak istedik. Sağlık personellerinin hastane içi ve ya dışı gündüz organizasyonlarında 2-3 kişilik orkestra ile ücretsiz hizmet vereceğiz. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sağlıkçılarımız için çok zor bir süreç, çoğu ailesinin yanına bile gidemiyor onlara moral ve motivasyon amaçlı bir katkı vermek ve onları yalnız hissettirmemek istedik. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Hiç bir çekince olmadan bize ulaşabilirler" dedi.