SAMSUN SAHTE PARA İHBARI PAZARI KARIŞTIRDI, POLİSLER ZOR ANLAR YAŞADI

SAMSUN'da sarımsak satın aldıkları pazarcıya sahte para verdikleri öne sürülen 2'si çocuk 8 kadın şüpheli, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Şikayetin geri çekilmesi üzerine kadınlar bölgeden uzaklaştırıldı. İlkadım
ilçesi Modern Pazarı'nda, iddiaya göre Roman kadınlar, sahte 200 TL ile sarımsak almak istedi. Pazarcının durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 2'si çocuk 8 şüpheli kadını takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize polis ekipleri, Midilli Sokak üzerinde bir apartmanın önünde oturdukları görülen şüphelilerin üzerinde arama yapmak istedi. Aramayı kabul etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerine zorluk çıkarıp 'İsterseniz tamamen soyunalım, bizde bir şey yok' dedi. Bahse konu pazarcının şikayetini geri çektiğini belirtmesi üzerine kadınlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: DHA
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