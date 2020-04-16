Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar
Samsun'da sebze ve meyve halinde korona virüs salgınına rağmen az da olsa hareketlilik yaşanıyor.
16.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:50
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Halde kasa ve çuvallarla toptan satışa sunulan bazı ürünlerin kilo fiyatı ise şöyle:
"Patates 4 lira, taze soğan 3 lira, eski soğan 2 lira, domates 3.5-5 lira, limon 6 lira, salatalık 5 lira, fasulye 8,5 lira, pırasa 1 lira 70 kuruş, havuç 2 lira 40 kuruş, karnıbahar 3.5, sarmısak 35-45 lira ve elma 3.5-5 lira." - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Taze Soğan, Samsun, Güncel