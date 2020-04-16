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Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar

Samsun'da sebze ve meyve halinde korona virüs salgınına rağmen az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

16.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:50
Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar
Samsun 'da sebze ve meyve halinde korona virüs salgınına rağmen az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Halde kasa ve çuvallarla toptan satışa sunulan bazı ürünlerin kilo fiyatı ise şöyle:

"Patates 4 lira, taze soğan 3 lira, eski soğan 2 lira, domates 3.5-5 lira, limon 6 lira, salatalık 5 lira, fasulye 8,5 lira, pırasa 1 lira 70 kuruş, havuç 2 lira 40 kuruş, karnıbahar 3.5, sarmısak 35-45 lira ve elma 3.5-5 lira." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Taze Soğan, Samsun, Güncel
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