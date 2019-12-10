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Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:52Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ın ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar, memleketi 'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehidin cenaze töreni, Havza'nın Gidirli Mahallesi'nde mahalle mezarlığının karşısına kurulan tören alanında yapıldı. Şehidin eşi Sennur, oğlu Yağız (11) ve kızı 'İdil' (12), şehit Kemal Sayar'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kemal Sayar, Jandarma, Samsun, İdil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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