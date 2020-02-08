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Samsun şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü

Samsun şehir merkezine hem mevsimin hem de 2020'nin ilk karı düştü.

08.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:55Samsun şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü
şehir merkezine hem mevsimin hem de 2020'nin ilk karı düştü.

Samsun'da iki gündür etkili olan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın ardından kendini gösteren kar yağışı, şehirde sevinçle karşılandı. Yoğun şekilde yağan kar, ağaçların dalları ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışının yaşandığı şehir merkezinde bazı vatandaşlar selfie yaparak anı kaydetti.

Uzun zamandır kar yağışını hasretle bekleyen vatandaşlar düşen karla beraber mutlu oldu. Samsun'a iki yıldır kar yağmadığını, kara hasret kaldıklarını, kar görmek için Akdağ'a gittiklerini belirten vatandaşlar, kışın güzelliğinin kar yağışı olduğunu dile getirdi. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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