Samsun şehir şebeke suyu güvenle kullanılabilir
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesince şehir şebeke suyunun alüminyum ve bulanıklık parametreleri üzerinden yapılan çalışmada, suyun kullanıma uygun olduğu belirlendi.
17.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesince şehir şebeke suyunun alüminyum ve bulanıklık parametreleri üzerinden yapılan çalışmada, suyun kullanıma uygun olduğu belirlendi.
SAMÇEP ve Kimya Mühendisleri Odasından yapılan ortak yazılı açıklamada, 2 Mart'tan itibaren şehir şebeke suyunun alüminyum ve bulanıklık parametreleri üzerinden takibin sağlandığı anlatıldı.
Samsun şehir şebeke suyunun artık güvenle kullanılabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sudaki alüminyum ve bulanıklık değerlerinin yüksek olduğunu ve bir an önce 17 Şubat 2005 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun suyun şebekeye verilmesi gerektiğini belirtmiştik.15 günlük izlenimler neticesinde şehir şebeke suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu görülmektedir. Samsun'da yaşayan vatandaşlar olarak ücretini ödeyerek satın aldığımız suyun yukarıda belirttiğimiz yönetmeliğe uygun olmasını istemek, arıtma ve atık su süreçlerinin takibini yapmak en doğal hakkımızdır. Bu konulardaki izlemelerimiz devam edecektir."
SAMÇEP ve Kimya Mühendisleri Odasından yapılan ortak yazılı açıklamada, 2 Mart'tan itibaren şehir şebeke suyunun alüminyum ve bulanıklık parametreleri üzerinden takibin sağlandığı anlatıldı.
Samsun şehir şebeke suyunun artık güvenle kullanılabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sudaki alüminyum ve bulanıklık değerlerinin yüksek olduğunu ve bir an önce 17 Şubat 2005 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun suyun şebekeye verilmesi gerektiğini belirtmiştik.15 günlük izlenimler neticesinde şehir şebeke suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu görülmektedir. Samsun'da yaşayan vatandaşlar olarak ücretini ödeyerek satın aldığımız suyun yukarıda belirttiğimiz yönetmeliğe uygun olmasını istemek, arıtma ve atık su süreçlerinin takibini yapmak en doğal hakkımızdır. Bu konulardaki izlemelerimiz devam edecektir."
Kaynak: AA
Manşet
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