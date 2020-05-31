SAMSUN Şehit babası: Bugün benim bayramım

Şehit babası: Bugün benim bayramımİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Samsunlu Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u (48) şehit eden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurması üzerine şehit babası emekli astsubay Rüştü Akkuş (75), üniformasını giyerek, 'Bugün benim bayramımımdır.

31.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:10
Şehit babası: Bugün benim bayramım
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Samsunlu Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u (48) şehit eden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurması üzerine şehit babası emekli astsubay Rüştü Akkuş (75), üniformasını giyerek, 'Bugün benim bayramımımdır. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim" dedi.
Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 19 Temmuz 2019'da şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası Rüştü Akkuş'un şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist 11 ay sonra öldürüldü. Haberi twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kanın yerde kalmadı. Rahat uyu kahraman Binbaşı Zafer Akkuş yazdı. Haberin ardından Akkuş'un Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki baba ocağında ise buruk bir mutluluk yaşandı.
'KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSETTİM'
Samsun Valisi Osman Kaymak'tan haberi aldığını ifade eden baba Rüştü Akkuş, emekli astsubay üniformasını giyerek, "Çok sevindim ve mutlu oldum. 37 yıllık emekli astsubayım. Bu haberin ardından hemen üniformamı giydim çünkü bugün benim bayramımımdır. Benim 3 evladım daha var, onlar da vatana feda olsun. Ben de vatanım için ölmeye hazırım. Biz bu vatan için varız. Oğlum şehit olarak cennete girdi, onlar da cehenneme gittiler. Bizim gibiler varken bu vatana hiçbir şey olmaz. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim" dedi.
'BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HABER'
Şehidin kardeşi Cengizhan Akkuş (35) da, haberin ardından hemen şehitliğe gidip dua ettiğini belirterek, 'Çok mutlu olduk. Bizim için çok güzel bir haber. 11 ay geçti ama acısı hala çok yeni" diye konuştu. SAMSUN Şehit babası: Bugün benim bayramım

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Akkuş, Güncel, Haber

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