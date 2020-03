Samsun şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın (23) dün gerçekleştirilen cenaze töreninde verdiği asker selamı ile gündeme gelen yeğeni Turgay Can Ergün'ün (5) üzerinde bulunan asker üniformasını 6 ay önce kendisi alıp hediye ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuk bugün de şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvan Paşa Camii'ndeki törende şehidin asker üniforması giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun, "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun" sözleri yürekleri dağladı.

ASKERİ ÜNİFORMASINI ŞEHİT DAYISI ALMIŞ

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın yeğeninin üzerindeki asker üniformasını 6 ay önce hediye olarak kendisinin aldığı ortaya çıktı. Küçük çocuk şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı. Dayısını çok sevdiğini söyleyen Turgay Can Ergün, "Dayım şehit oldu. Allah onu yanına almış. Asker kıyafetimi dayım aldı. Bende asker pilot olacağım. Çünkü dayımın ölmesine izin veremem" dedi.

Şehidin eniştesi Hasan Ergün de, "Yaşadıklarımız tarif edilemez dile gelmez. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bir taraftan da şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Acılarımızı teselli eden de bu zaten. Şehidimizin Peygamberimize komşu gitmesi. Acımız çok büyük. Orada şuan görevi başında bulunan askerlerimiz şehidimizin silah arkadaşları. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bize de bir şekilde görev düşse biz de aynısını yaparız. Vatanımız devletimiz sağ olsun" dedi.

Oğlunun asker kıyafetini 6 ay önce izne gelen şehit Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın aldığını belirten Ergün, "Şehidimiz yeğenini çok severdi. Oğlum da dayısını çok severdi. Şehidimizi en son 1 ay önce izne geldiğinde görmüştük. Oğlum asker olmak istediğini hep söylüyor. Şehidimiz 6 ay önceki gelşinde de oğluma asker kıyafetini hediye etmişti. Dayısının bayrağını oğlum devralacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA