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Samsun şehit uzman çavuş sayar'ın yürek yakan türküsü

Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsüŞırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

10.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:09
Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü
Şırnak'ın ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sayar'ın, saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türküyü seslendirdiği görüntüler, yürek burktu.
İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırları içindeki Pisikayası Tepesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün Mezarıma üç gül ekin Üzerine hasret dökün Vasiyetim iki kuzum Biri oğlum, biri kızım Seni seven öldü gardaş dizelerini okuyan şehit Sayar'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, bugün Havza ilçesinde toprağa verilecek.
Samsun şehit uzman çavuş sayar'ın yürek yakan türküsü

Kemal Sayar, İdil, Güncel

Kaynak: DHA


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