SAMSUN Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi

Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildiSURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

06.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:24
Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi
SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde dün zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi, askeri uçakla Samsun Çaryamba Havalimanı'na getirildi. Şehit eşi Hatice Zengin de aynı uçakla kente geldi. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit babası Rahmi ve şehit annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ve yakınları katıldı.
Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Zengin'in cenazesi, cenaze aracına konularak Kıranköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürüldü. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in Hatay'da görev yaptığı belirtildi. SAMSUN Şehit Uzman Onbaşı Zengin’in cenazesi Samsun’a getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Piyade, Samsun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Haberler››Güncel››SAMSUN Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:21: Germencik'te 314 nokta denetlendi - Haber 12:21: Trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi'nde düzenleme yapılıyor - Haber 12:21: KKTC'de vatandaş olmayanların ülkeye girişlerinde uygulanacak koşullar belirlendi - Haber 12:21: Gaziantep'te sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası - Haber 12:20: İzmir'de otobüslere ameliyathane hijyeni - Haber 11:32: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı - Magazin 09:56: 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı - Magazin 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber