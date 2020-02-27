Haberler » Güncel » Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi - Haber

Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi

Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADISuriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı.

27.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:34
Şehit uzman onbaşının cenazesi 'a getirildi (2)
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
Suriye'nin kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı. Şehit eşi 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, gözyaşları içerisinde törene katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi ardından Umutlu Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada dualar okunup helallik alındıktan sonra cenaze Toklu Camiine getirildi. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.
Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi

Samsun, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 21:03:33