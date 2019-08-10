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SAMSUN Şehitliğe ziyaretçi akını

Şehitliğe ziyaretçi akınıSAMSUN'da, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı.

10.08.2019 16:30
SAMSUN Şehitliğe ziyaretçi akını
Şehitliğe ziyaretçi akını
SAMSUN'da, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp dua etti.
Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti.
SAMSUN Şehitliğe ziyaretçi akını

Kurban Bayramı, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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