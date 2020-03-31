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SAMSUN Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar

Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılarSAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

31.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:21
Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar
SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogarda Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Kurul önünde bekleyerek kuyruk oluşturanlar, sosyal mesafe uyarısına aldırış etmedi.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferleri, 28 Mart'ta Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat izin belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için de seferler düzenleniyor. Seyahat edecek vatandaşlar, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kurulan Seyahat İzin Komisyonu'nun önüne geldi. Gerekli belgeleri almak için sıraya giren vatandaşlar, komisyon önünde kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe uyarısına aldırış etmeyenler, izin belgesi alabilmek için bekledi.
Bu arada daha önce 140 TL olan Samsun-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı, otobüslerde yolcu sınırlaması getirilmesinin ardından 200 TL'ye yükseldi.
Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sadece bir firmanın hizmet verdiğini ifade eden Metro Turizm çalışanı Barış Bal, "Otogarın, giriş kısmında bir komisyon oluşturuldu. Seyahat edecek vatandaşlar, bu komisyona geliyor ve durumu arz ediyor. Uygun görülürse izin belgesi alıyorlar. Mevcut sayı bir otobüsü çıkaracak seviyeye ulaşırsa otobüsü hazırlıyoruz. Şu an İstanbul seferlerimizi açtık. Yolcu sayısı da otobüsün kapasitesine göre değişiyor. 40 kişilik bir otobüse 20 yolcu alıyoruz. Otobüslerde oturma planı da değişti. Yan yana bulunan iki koltukta sadece bir kişi ve çapraz şekilde oturuyor. Otobüslerdeki temizlik de en üst seviyede. Bilet fiyatları da arttı, normal şartlarda 140 lira olan İstanbul bilet fiyatı yaklaşık 200 lira oldu? dedi.
'MESAFEYİ KORUMUYORLAR'
Kurul önünde sıra bekleyen Simge Keskin ise "Toplumumuz ne yazık ki kurallara uymuyor. Mesafeyi korumuyorlar, o nedenle biraz uzakta duruyorum. Sabah saatlerinde geldim ve kurula ismimi yazdırdım. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bilet fiyatlarının da arttığı söyleniyor, aslında yarı yarıya yolcu taşındığı için normal bir durum. İstanbul'da öğretmenim ve 14 günlük karantina sürecini doldurduğum için ikametime gideceğim? diye konuştu.
'KALABALIKTAN UZAK DURUYORUZ'
Emine Semiz ise "İstanbul'a gideceğiz. Komisyon önünde çok kabalık var ve kimse kurallara uymuyor. Kalabalıktan uzak duruyoruz ama yine de korkuyoruz? ifadelerini kullandı.
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SAMSUN Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, Güncel

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SAMSUN Seyahat izin belgesi için sosyal mesafe kuralına uymadılar
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