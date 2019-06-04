SAMSUN Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti O anlar kamerada

Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti O anlar kamerada Samsun
'da, seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün İlkadım
ilçesi İstiklal Caddesi
'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekiplerince uyarıldı. Seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan zabıta memuru, darp edildi. Zabıta
memuru saldırıda yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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