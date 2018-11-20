Samsun Şiddet Önleme Merkezi'ne Yapılan Başvurlar

20 Kasım 2018 Salı 16:25



20 Kasım 2018 Salı 16:25

Samsun'da 6 yıl önce açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM), 8 bin 747'si kadın 9 bin 127 şiddet mağdurunun başvuruda bulunduğu bildirildi.Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde bakanlığa bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin olduğu hatırlatıldı.Merkezde, şiddetin önüne geçmek için, şiddetin her türlüsüne karşı çözümler geliştirildiği belirtildi.Şiddetin etkilerinin sıfırlanmak istendiği aktarılan açıklamada, "Şiddetin tamamen tolere edilmesi mümkün değil. Ancak ŞÖNİM kanalıyla bunu en aza indirmeye çalışıyoruz." denildi.Açıklamanın devamında merkezin çalışmalarına ilişkin şu bilgiler verildi:"Müdürlüğümüzce yapılan farkındalık eğitimlerinde odak daha çok erkeklerdir. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülere ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan erkeklere yönelik aile içi şiddet ve iletişim eğitimleri başarıyla sonuçlandırılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle başlatılan Samsun minibüs şoförlerine yönelik duraklarda küçük toplantılar yöntemiyle toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet konularında farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 2017-2020 çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları Samsun merkez ve ilçelerinde devam etmektedir."Eğitim ve farkındalık çalışmaları ile bugüne kadar 15 bin 173 kişiye ulaştığı aktarılan merkeze, açıldığı 6 Aralık 2012 tarihinden beri 9 bin 127 şiddet mağdurunun başvuru yaptığı belirtildi.Başvuru sahiplerinin 8 bin 747'sinin kadın, 380'inin erkek olduğuna işaret edilen açıklamada merkeze gelenlerin yüzde 64,90'ının sözlü şiddete maruz kaldıklarını, büyük çoğunluğunun ise sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerini söylediklerine dikkat çekildi.Bu yıl da bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere bin 481 kişinin yararlandığı merkezde, 51'i kadın, biri erkek, 14'ü çocuk ve 66 yabancı uyrukluya da hizmet verildiği kaydedildi.